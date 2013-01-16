Марадоні остогид футбол: він більше не працюватиме тренером - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на іспанське видання El Mundo.

Марадона сказав, що не хоче знову занурюватися у багнюку.

Незадоволеність Марадони викликало рішення аргентинського клубу «Рівер Плейт» звільнити головного тренера Матіаса Альмейду, і за три дні після відставки призначити на його місце Рамона Діаса. Марадона заявив, що «Рівер Плейт» поставився нешанобливо до Альмейди.

Марадона, який вважається одним із найкращих гравців в історії світового футболу, з 2008 по 2010 рік очолював збірну Аргентини. З нею він дійшов до 1/4 фіналу чемпіонату світу 2010 року. Після закінчення турніру Марадона не зумів домовитися з національною асоціацією футболу про продовження контракту.

У 2011 році Марадона очолив «Аль-Васль» з ОАЕ. У липні 2012 року Марадона був звільнений. У грудні 2012 року ЗМІ повідомляли про переговори Марадони про роботу головним тренером збірної Іраку.