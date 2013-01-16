Через допінговий скандал велоспорт можуть виключити з олімпійської програми

Санкції проти виду спорту запровадять, якщо з'ясується, що керівництво міжнародної федерації було причетне до допінгового скандалу навколо одного з атлетів - Ленса Армстронга.

Заяву про настільки суворе покарання за шахрайство зробив в інтерв'ю Reuters член МОК Дік Паунд. За словами чиновника, у Міжнародного олімпійського комітету просто не залишиться іншої можливості чесно провести ОІ-2016.

Восени 2012 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, антидопінгове агентство США викрило Л.Армстронга в застосуванні заборонених препаратів. Велосипедист був позбавлений всіх нагород, в тому числі 7 титулів переможця "Тур де Франс".

У МОК припускають, що атлет не міг би так довго вводити всіх в оману, якщо б не мав підтримки у міжнародній федерації. У разі, якщо та пішла на фальсифікацію, довірити їй проведення змагань без кардинального реформування є неможливим.

Сам Л.Армстронг протягом кількох місяців заперечував усі звинувачення і зізнався тільки в середині січня ц.р.