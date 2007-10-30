Матч Ізраїль - Росія відкладуть до першої зірки

Федерація футболу Ізраїлю звернулася в Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з проханням перенести початок матчу відбіркового турніру Євро-2008 проти збірної Росії, який запланований на 17 листопада, з 19:00 на 21:00 (20:00 за київським часом). Це пов`язано з тим, що багато уболівальників ізраїльської команди хотіли б прийти на гру після закінчення шаббату.

"Рішення ізраїльської сторони почати зустріч пізно увечері пояснюється тим, що в цьому випадку багато релігійних уболівальників господарів поля зможуть прийти на стадіон в Рамат-Гані (передмістя Тель-Авіва) після закінчення єврейської суботи зі сходом першої зірки, - повідомили ІТАР-ТАРС в прес-службі Російського футбольного союзу. - Поки, правда, штаб-квартира УЄФА не санкціонувала це зміщення".

Нагадаємо, що збірна Росії поки займає третє місце у відбірковій групі Е, набравши 21 очко в десяти зустрічах. У збірної Хорватії 26 очок також після десяти матчів, а у збірної Англії 23 очки після одинадцяти ігор.

Перемога над ізраїльською збірною практично гарантує команді Гууса Хіддінка путівку у фінальну частину Євро-2008. Після гри з Ізраїлем російській команді залишиться провести лише матч з аутсайдером групи і однією з найслабших команд Європи, збірної Андорри.

Лента.ру