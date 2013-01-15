Блохін заслав Мілевського в «Динамо-2»

Головний тренер київського «Динамо» Олег Блохін більше не розраховує на форварда команди Артема Мілевського. Про це тренер розповів в інтерв'ю виданню Спорт-Експрес в Україні.

"З Мілевським питання закрите. Крапка".

За словами Блохіна, Мілевський тепер тренується з другим складом команди.

"Сам він ініціативи (розмовляти - ред) не виявляв, а я розмовляти, зізнатися, стомився. Артем тренується з «Динамо-2» і чекає пропозицій. З'являться варіанти - президент стане вести переговори, ні - Мілевський гратиме за другу команду. Контракт у нього розрахований ще на півроку, і він повинен виконувати всі передбачені угодою умови ", - уточнив Блохін.