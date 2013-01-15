ЗМІ: Кличко-молодший хоче перенести бій з Повєткіним

Про це пише сайт «Чемпіон» з посиланням на німецьке видання Bild.

"Клички подали заяву у WBA на отримання відстрочення бою з Повєткіним”, - цитує Bild Кріса Майєра, головного менеджера промоутерської компанії Повєткіна Sauerland Event.

“Ми подали протест”, - додав менеджер.

Видання зазначає, що В.Кличко хоче провести 6 квітня добровільний захист, а бій з О.Повєткіним, якщо його не вдасться уникнути, перенести на літо.

Як повідомляв УНІАН, в середині грудня 2012 року WBA повідомила Володимира Кличка і росіянина О.Повєткіна про те, що вони повинні домовитися про умови спільного бою до 17 січня 2013 року. Якщо сторони не зможуть домовитися, то WBA проведе торги за організацію бою.

Наприкінці жовтня WBA ухвалила, що бій між В.Кличком-молодшим і О.Повєткіним має відбутися до 26 лютого 2013 року.

З 2011 року В.Кличко має титул суперчемпіона світу за версією WBA. Також українець володіє чемпіонськими поясами за версією WBO (Всесвітня боксерська організація) і IBF (Міжнародна боксерська федерація).

Останній поєдинок В.Кличко провів 10 листопада 2012 року, перемігши поляка Маріуша Ваха й зберігши свої титули. За свою кар'єру В.Кличко провів 62 бої, зазнавши три поразки.

О.Повєткін із 2011 року є "звичайним" чемпіоном світу за версією WBA. Останній бій росіянин провів 29 вересня 2012 року, перемігши американця Хасима Рахмана. Всього на професійному рингу О.Повєткін провів 25 боїв, не зазнавши жодної поразки.