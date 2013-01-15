Знаменитий велогонщик Ленс Армстронг зізнався у вживанні допінгу

Запис інтерв'ю пройшов 14 січня в рідному місті Армстронга Остіні. Уїнфрі написала у своєму твіттері, що інтерв'ю тривало більше двох з половиною годин, повідомляє Lenta.ru.

В ефірі запис інтерв'ю Армстронга з'явиться 17 січня. Обидві сторони підписали угоду про конфіденційність, тому подробиці визнання велогонщика в порушенні антидопінгового законодавства з'являться лише після виходу запису в ефір.

За кілька годин до інтерв'ю Армстронг відвідав заснований ним фонд боротьби з раком Livestrong, який раніше носив його ім'я. Велогонщик вибачився перед співробітниками фонду, висловивши жаль з приводу скандалу.

В результаті розслідування Антидопінгового агентства США (USADA), яке проводилося з червня 2012 року, Армстронг позбувся усіх титулів, у тому числі звання семиразового переможця "Тур де Франс". Всі його результати з 1998 року були анульовані, а сам Армстронг, який завершив кар'єру, отримав довічну дискваліфікацію.