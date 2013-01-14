ЗМІ: Бразилець-утікач із Шахтаря вже домовився про контракт з Тоттенгемом

Як повідомляє newsru.ua, "гірники" готові продати Вілліана за 20 мільйонів євро, хоч раніше і відмовлялися відпустити футболіста менш ніж за 35 млн євро.

За даними ЗМІ, Вілліан начебто вже узгодив деталі особистого контракту з "Тоттенгемом".

Як повідомляв УНІАН, Вілліан не повернувся в розташування "Шахтаря" після відпустки. Бразилець так вирішив вплинути на керівництво клубу, яке відмовилося його продавати. "Шахтар" натомість купив на позицію Вілліана за 20 млн доларів у "Металіста" іншого бразильця - Тайсона.

"Чекаємо з нетерпінням Вілліана. Хотілося б, щоб він повернувся і поводив себе так, як досі - як професіонал і порядна людина. Щоб він цивілізовано вирішив свої проблеми тут, у Донецьку, а не за допомогою телефону", - сказав тоді головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу.