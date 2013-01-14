ЗМІ: Бразилець-утікач із Шахтаря вже домовився про контракт з Тоттенгемом
Лондонський "Тоттенгем", який давно виявляв цікавість до футболіста донецького "Шахтаря" Вілліана, вирішив скористатися конфліктом між ним та керівництвом донецького клубу.
Як повідомляє newsru.ua, "гірники" готові продати Вілліана за 20 мільйонів євро, хоч раніше і відмовлялися відпустити футболіста менш ніж за 35 млн євро.
За даними ЗМІ, Вілліан начебто вже узгодив деталі особистого контракту з "Тоттенгемом".
Як повідомляв УНІАН, Вілліан не повернувся в розташування "Шахтаря" після відпустки. Бразилець так вирішив вплинути на керівництво клубу, яке відмовилося його продавати. "Шахтар" натомість купив на позицію Вілліана за 20 млн доларів у "Металіста" іншого бразильця - Тайсона.
"Чекаємо з нетерпінням Вілліана. Хотілося б, щоб він повернувся і поводив себе так, як досі - як професіонал і порядна людина. Щоб він цивілізовано вирішив свої проблеми тут, у Донецьку, а не за допомогою телефону", - сказав тоді головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу.