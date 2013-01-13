Збірна України стала бронзовим призером турніру Гранаткіна

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, протягом першого тайму підопічні Олександра Петракова мали відчутну ігрову та територіальну перевагу, але «синьо-жовтим» так і не вдалося реалізувати бодай один момент біля воріт суперника. Небезпечні моменти у першій половині зустрічі мали Артем Радченко та Артур Міранян, але їхні удари не досягли цілі.

У другому таймі фінська збірна почала проводити небезпечні контратаки. На вістрі цих разючих випадів були Квіст та Рахімі, але голкіпер української збірної в усіх моментах діяв надійно.

На 76-й хвилині Артем Радченко («Металіст», Харків) точним ударом нарешті вивів українську збірну вперед у рахунку, а за кілька хвилин до фінального свистка форвард Роман Яремчук («Динамо», Київ) зняв усі питання щодо переможця цієї зустрічі.

Таким чином, юнацька збірна України отримала три перемоги (над командами Литви, Азербайджану та Фінляндії), по одному разу зіграла внічию (з командою Чехії) та програла (збірній Росії) протягом турнірного шляху на Меморіалі ім. Гранаткіна