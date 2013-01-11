У Шахтарі проблеми з черговим бразильцем: Вілліан не повернувся з відпустки

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-служба "гірників".

На першій у новому році відкритому тренуванні футболіст був відсутній.

"Чекаємо з нетерпінням Вілліана. Хотілося б, щоб він повернувся і поводив себе так, як досі - як професіонал і порядна людина. Щоб він цивілізовано вирішив свої проблеми тут, у Донецьку, а не за допомогою телефону", - цитує прес-служба головного тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу.

Він нагадав, що Вілліан виступає в "Шахтарі" з 18-річного віку.

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"Не хотів би, щоб на нього чинили якийсь тиск люди, які його оточують. І, чесно кажучи, радять йому, напевно, неправильні речі. Не хотілося б, щоб повторилася ситуація з (Франселіно) Матузалемом, як і з Елано, а також Ілсіньо, який пішов, а потім передумав - зробив висновки і повернувся назад. Навіть Брандау дуже сильно хотів піти, але через два роки постійно дзвонив і запитував, як би повернутися назад. З поваги до Вілліана - а він, я знаю, теж поважає всю команду - було б правильно, щоб він зараз повернувся і тут, на місці, вирішив всі свої проблеми. Повторюся: зробити все професійно, коректно і цивілізовано - як і ми по відношенню до нього весь цей період", - зазначив Луческу.

У той же час тренер заявив, що з Вілліаном або без нього "Шахтар" буде рухатися вперед.