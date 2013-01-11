Ахметов за $20 мільйонів купив форварда «Металіста»
Лідер харківського футбольного клубу “Металіст” бразильський нападник Тайсон став гравцем чемпіона України донецького ФК “Шахтар”.
Про це пише офіційний сайт донецького клубу.
Як нагадує сайт, 10 січня президенти ФК «Шахтар» і ФК «Металіст» Рінат Ахметов і Сергій Курченко провели переговори про перехід нападаючого Барселлоса Фреда Тайсона з харківського клубу до донецького.
“Переговори були складними. Первинна сума в 15 мільйонів доларів, запропонована «Шахтарем», не влаштувала президента «Металіста». Ми не дійшли компромісу. Тоді донецька сторона скористалася пунктом у контракті Тайсона, згідно з яким він міг залишити свій колишній клуб за 20 мільйонів доларів. У результаті, ФК «Шахтар» заплатив 20 мільйонів доларів, і ми одержали гравця, якого дуже хотіли бачити в своїй команді”, - говориться на офіційному сайті “Шахтаря”.
Контракт бразильського легіонера з донецьким клубом почався 11 січня і розрахований на 5 років.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент ФК “Металіст” С.Курченко заявив, що сторони поки що не досягли домовленості, але, “враховуючи умови контракту і бажання Ріната Леонідовича бачити цього гравця у формі «Шахтаря», я не виключаю, що найближчим часом «Металіст» одержить 20-мільйонну пропозицію, і ми будемо вимушені розлучитися з цим прекрасним форвардом”.
При цьому С.Курченко зазначив, що якщо це станеться, то він готовий доповнити одержану від трансферу суму, довівши її до 30 млн. доларів, і за ці кошти придбати двох-трьох гравців, які не поступатимуться Тайсону в класі й посилять команду.