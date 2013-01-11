Ахметов за $20 мільйонів купив форварда «Металіста»

Про це пише офіційний сайт донецького клубу.

Як нагадує сайт, 10 січня президенти ФК «Шахтар» і ФК «Металіст» Рінат Ахметов і Сергій Курченко провели переговори про перехід нападаючого Барселлоса Фреда Тайсона з харківського клубу до донецького.

“Переговори були складними. Первинна сума в 15 мільйонів доларів, запропонована «Шахтарем», не влаштувала президента «Металіста». Ми не дійшли компромісу. Тоді донецька сторона скористалася пунктом у контракті Тайсона, згідно з яким він міг залишити свій колишній клуб за 20 мільйонів доларів. У результаті, ФК «Шахтар» заплатив 20 мільйонів доларів, і ми одержали гравця, якого дуже хотіли бачити в своїй команді”, - говориться на офіційному сайті “Шахтаря”.

Контракт бразильського легіонера з донецьким клубом почався 11 січня і розрахований на 5 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент ФК “Металіст” С.Курченко заявив, що сторони поки що не досягли домовленості, але, “враховуючи умови контракту і бажання Ріната Леонідовича бачити цього гравця у формі «Шахтаря», я не виключаю, що найближчим часом «Металіст» одержить 20-мільйонну пропозицію, і ми будемо вимушені розлучитися з цим прекрасним форвардом”.

При цьому С.Курченко зазначив, що якщо це станеться, то він готовий доповнити одержану від трансферу суму, довівши її до 30 млн. доларів, і за ці кошти придбати двох-трьох гравців, які не поступатимуться Тайсону в класі й посилять команду.