Ахметов торгується за нападника «Металіста»

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», 10 січня відбулася зустріч Р.Ахметова та С.Курченка, під час якої обговорювалося це трансферне питання.

«Р.Ахметов висловив бажання придбати цього гравця для «Шахтаря», в той час як С.Курченко підкреслював твердий намір залишити Тайсона в своїй команді. В результаті тривалих і напружених переговорів сторони так і не дійшли згоди», - повідомили у прес-службі харківського клубу.

У «Металісті» зазначили, що в контракті з Тайсоном, підписаному два роки тому, передбачено безспірний, незалежно від бажання ФК «Металіст», викуп футболіста, якщо клубу буде сплачено 20 млн дол.

«У той же час, на сьогоднішній день президент ФК «Шахтар» запропонував дещо меншу суму трансферу», - зазначили у ФК «Металіст».

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Водночас С.Курченко не виключив, що найближчим часом ФК «Металіст» отримає належну пропозицію щодо трансферу Тайсона. Власник харківського клубу висловив готовність придбати замість нього інших гравців, які не поступатимуться класом.

«Сьогодні ми ні до чого не прийшли. Але враховуючи умови контракту і бажання Ріната Леонідовича бачити цього гравця у формі «Шахтаря», я не виключаю, що найближчим часом «Металіст» отримає 20-мільйонну пропозицію, і ми будемо змушені розлучитися з цим чудовим форвардом. Якщо це відбудеться, я готовий доповнити отриману від трансферу суму, довівши її до 30 млн. доларів, і за ці кошти придбати двох-трьох гравців, які не поступатимуться Тайсону в класі і підсилять команду», - заявив після зустрічі С.Курченко.

Як відомо, вчора ряд українських Інтернет-ЗМІ повідомили про те, що нападник харківського «Металіста» Тайсон перейшов до донецького «Шахтаря» за 12,5 млн євро.