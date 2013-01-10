ЗМІ: Новачок Динамо відібрав у Мілевського футболку з 10-м номером

Футболка з 10-м номером у київському Динамо, як з’ясували агенти програми "Інший футбол", тепер належатиме не Артему Мілевському, а новачкові команди Роману Безусу.

Як відомо, Безус у полтавській Ворсклі грав під 9-м номером, але у Динамо цей номер належить Андрію Ярмоленку.

Тому клуб запропонував Роману "десятку", і той не відмовився, тому що саме під 10-м номером грає його улюблений гравець Франческо Тотті.

Про прикру втрату Мілевський дізнався сьогодні під час першої зустрічі команди після зимових свят, зазначає Корреспондент.

Нагадаємо, що Роман Безус нещодавно поповнив лави київського "Динамо" разом зі своїм одноклубником Євгеном Селіним.