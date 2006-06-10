Футболісти Тринідад і Тобаго раділи нічиїй мов перемозі
21:04, 10 червня 2006Спорт
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А шведам не до свята
Нульова нічия з командою, що вважалася найслабшою серед учасників ЧС-2006... - збірна Швеції не може поставити собі в заслугу здобуте очко. Тим більше, що майже пів-ігри вона була в більшості після видалення гравця карибської команди. "Жовто-сині" володіли м`ячем постійно, але чогось небезпечного біля воріт суперників не створили.
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