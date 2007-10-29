ФІФА таємно проголосувала за нову систему вибору господарів ЧС

Система черговості континентів більше не буде використовуватися при виборі країни-організатора чемпіонату світу з футболу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Reuters.

Таке рішення таємним голосуванням у понеділок ухвалив Виконавчий комітет Міжнародної федерації футболу (ФІФА) у своїй штаб-квартирі в Цюріху.

Віце-президент виконкому ФІФА Мон Дзун Чун заявив, що вибори країни-господині чемпіонату світу 2018 року пройде вже за іншою системою.

Мон Дзун Чун додав, що всі футбольні асоціації зможуть вільно подавати заявки на проведення майбутніх чемпіонатів світу, якщо країни з цієї конфедерації не приймали жодну з двох попередніх першостей.

Колись рішення про те, де відбудеться чемпіонат світу, приймалися на конгресах ФІФА без будь-якої системи. Через це процес вибору супроводжувався сварками і розбіжностями. Зокрема, на першу світову першість до Уругваю поїхали тільки 4 європейські збірні, а Мундіаль-1938 у Франції бойкотували команди Аргентини і Уругваю.

Починаючи з першості світу 1958 року в Швеції, щоб уникнути подальших суперечок, ФІФА запровадила систему чергування континентів між Європою і Північною і Південною Америками. Ця схема дотримувалася до 1998 року. У 2002 році вперше в історії світового футболу чемпіонат планети був проведений в Азії відразу двома країнами - Японією і Південною Кореєю. А в 2010 році світовий форум вперше прийме африканський континент (ПАР).