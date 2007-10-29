Газзаєв не збирається ”рятувати” київське Динамо

Головний тренер ЦСКА Валерій Газзаєв прокоментував інформацію щодо того, що після закінчення нинішнього сезону може очолити київське "Динамо".

Зовсім недавно один з українських спортивних Інтернет-ресурсів спираючись на свої «власні достовірні джерела» розтиражував інформацію про те, що, мовляв, головний тренер московського ЦСКА може після закінчення сезону стати біля керма київського «Динамо», яке тоне в Лізі чемпіонів .

Видання Football.uaзв`язалося з Валерієм Газзаєвим, який назвав дану інформацію відвертою «качкою».

"Я вперше чую про те, що можу стати тренером київського «Динамо». Якби я зустрічався з керівництвом «Динамо», тоді б я вам не спростовував інформацію, яку ви мені повідомили. Так і напишіть, що у мене немає в планах ставати тренером київського «Динамо». Я, звичайно, з повагою ставлюся до цієї команди, але говорити про те, що після закінчення сезону я залишу ЦСКА безглуздо", - сказав тренер.