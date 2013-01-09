Призначили головного тренера збірної України з футзалу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, відповідне рішення сьогодні ухвалили члени Виконкому Асоціації міні-футболу України (АМФУ).

Виконком АМФУ сьогодні також призначив Олександра Косенка та Романа Ковальчика тренерами національної збірної України з футзалу.

АМФУ наголосила, що Є.Ривкін продовжить очолювати провідну футзальну команду України - харківський «Локомотив», а Р.Ковальчик очолить молодіжну збірну з футзалу та продовжить працювати з луганським «ЛТК».

Під керівництвом нового тренерського штабу національна команда найближчим часом розпочне підготовку до товариських матчів із збірною Польщі, які відбудуться 10 та 11 лютого у Львові.

Крім цього, Виконком АМФУ визначився з датою та місцем проведення фіналу Кубку України з футзалу: «Фінал восьми» пройде у Луганську на «ЛТК-Арені» 25-28 квітня цього року. Розглядається можливість телетрансляції цих матчів.