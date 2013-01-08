Українські спортсмени перемогли на ЧС з вітрильного спорту

Чемпіонат тривав з 22 грудня 2012 до 4 січня 2013 року в м. Хобарт на півдні Австралії.

Про це УНІАН повідомили в Держмолодьспорту.

Олександр Азаров і Андрій Калінчук показали найкращий результат і здобули золоті медалі чемпіонату. Ще один український екіпаж у складі Данили Мартинова та Павла Мережка вибороли "срібло".

У змаганнях взяли участь 98 спортсменів із 7 країн.