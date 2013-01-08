Український футбольний чемпіонат визнали одним з найсильніших у світі

Українська Прем'єр-ліга зайняла 11-е місце у світовому рейтингу футбольних першостей світу.

Рейтинг опублікувала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS), пише Сhampion. Серед європейських чемпіонатів українська Прем'єр-ліга поступилася тільки Іспанії, Англії, Італії, Німеччині, Франції, Нідерландам і залишив далеко позаду російський чемпіонат. Топ-20 рейтингу чемпіонатів IFFHS виглядає наступним чином: 1. Іспанія - 1283,0 2. Бразилія - 1057,0 3. Німеччина - 1037,0 4. Італія - 1034,0 5. Англія - 1007,0 6. Аргентина - 919,0 7. Франція - 880,0 8. Нідерланди - 738,0 9. Парагвай - 712,5 10. Чилі - 711,5 11. Україна - 701,0 12. Бельгія - 694,0 13. Еквадор - 688,0 14. Румунія - 657,0 15. Корея - 653,0 15. Туреччина - 653,0 17. Греція - 645,5 18. Португалія - 633,0 19. Росія - 626,0 20. Мексика - 614,5

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