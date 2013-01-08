Український футбольний чемпіонат визнали одним з найсильніших у світі
Українська Прем'єр-ліга зайняла 11-е місце у світовому рейтингу футбольних першостей світу.
Рейтинг опублікувала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS), пише Сhampion.
Серед європейських чемпіонатів українська Прем'єр-ліга поступилася тільки Іспанії, Англії, Італії, Німеччині, Франції, Нідерландам і залишив далеко позаду російський чемпіонат.
Топ-20 рейтингу чемпіонатів IFFHS виглядає наступним чином:
1. Іспанія - 1283,0
2. Бразилія - 1057,0
3. Німеччина - 1037,0
4. Італія - 1034,0
5. Англія - 1007,0
6. Аргентина - 919,0
7. Франція - 880,0
8. Нідерланди - 738,0
9. Парагвай - 712,5
10. Чилі - 711,5
11. Україна - 701,0
12. Бельгія - 694,0
13. Еквадор - 688,0
14. Румунія - 657,0
15. Корея - 653,0
15. Туреччина - 653,0
17. Греція - 645,5
18. Португалія - 633,0
19. Росія - 626,0
20. Мексика - 614,5