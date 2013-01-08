Український футбольний чемпіонат визнали одним з найсильніших у світі

15:54, 08 січня 2013
Спорт
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Українська Прем'єр-ліга зайняла 11-е місце у світовому рейтингу футбольних першостей світу.

Українська Прем`єр-Ліга далеко випередила російську

Рейтинг опублікувала Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS), пише Сhampion.

Серед європейських чемпіонатів українська Прем'єр-ліга поступилася тільки Іспанії, Англії, Італії, Німеччині, Франції, Нідерландам і залишив далеко позаду російський чемпіонат.

Топ-20 рейтингу чемпіонатів IFFHS виглядає наступним чином:

1. Іспанія - 1283,0

2. Бразилія - 1057,0

3. Німеччина - 1037,0

4. Італія - 1034,0

5. Англія - 1007,0

6. Аргентина - 919,0

7. Франція - 880,0

8. Нідерланди - 738,0

9. Парагвай - 712,5

10. Чилі - 711,5

11. Україна - 701,0

12. Бельгія - 694,0

13. Еквадор - 688,0

14. Румунія - 657,0

15. Корея - 653,0

15. Туреччина - 653,0

17. Греція - 645,5

18. Португалія - 633,0

19. Росія - 626,0

20. Мексика - 614,5

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