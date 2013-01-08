Новий власник «Металіста» за 2 роки з кур`єра доріс до заступника директора

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в біографії С.Курченка, опублікованій на офіційному сайті клубу.

Згідно з повідомленням, С.Курченко народився 21 вересня 1985 року в м. Харкові в малозабезпеченій сім`ї. У шкільні роки активно займався спортом (карате).

Із 16 років С.Курченко працював у компанії «Експогаз», протягом 2 років він пройшов шлях від кур`єра до заступника комерційного директора, що займався напрямом дрібнооптової торгівлі. За короткий період часу він фактично з нуля організував профільний підрозділ дрібнооптової торгівлі зрідженим газом. Реалізовані ним проекти, дозволили значно збільшити прибуток компанії «Експогаз».

У 2005 році у віці 19 років С.Курченко покинув компанію «Експогаз» і зайнявся самостійним бізнесом, здійснивши низку успішних інвестиційних проектів на первинному будівельному ринку та на земельному ринку в Харківській області. Хороша кон`юнктура дозволила підприємцеві за 3 роки накопичити капітал, достатній для виходу на ринок великооптової торгівлі зрідженим газом.

Після отримання в 2008 році в НТУ «Харківський політехнічний інститут» повної вищої освіти за фахом «Інтелектуальна власність» С.Курченко переїхав до Києва. Створена ним компанія «Газ Україна» почала працювати на ринку зрідженого газу.

Згідно повідомлення, сьогодні група компаній «Газ Україна» включає структури, що займаються торгівлею природним і зрідженим газом, нафтопродуктами, банківською діяльністю, біржовою торгівлею, будівництвом та іншими напрямками. Річний обіг групи складає близько 10 млрд дол. Клієнтами групи є всі крупні мережі АЗС країни.

З початку 2011 року компанія створює власну збутову мережу АЗС на території України і на ринках Центральної Європи.

Паралельно з розвитком бізнесу з 2009 по 2011 рік С.Курченко навчався в Національному університеті «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», здобув другу вищу освіту за фахом «Правознавство» і кваліфікацію юриста.

«Закумульовані групою кошти дозволили С.Курченку приступити до реалізації великих соціальних проектів. У 2012 році він став власником харківського футбольного клубу «Металіст» і надалі має намір інвестувати значні кошти на підтримку національного спорту», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року харківський бізнесмен, координатор і генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський заявив, що складає із себе повноваження президента ФК «Металіст» і передає зобов’язання з фінансування клубу іншому інвестору. О.Ярославський зазначив, що головною причиною продажу клубу є «незрозумілі претензії міської влади до мене як до інвестора і, як наслідок, безпрецедентний психологічний тиск, який чиниться на команду і колектив».

До цього в середині грудня депутати Харківської міськради прийняли звернення до голови облради Сергія Чернова з проханням передати ОСК «Металіст» в комунальну власність міста Харкова. У 2007 році, на період реконструкції та підготовки до Євро-2012, ОСК «Металіст» було передано містом в управління Харківської обласної ради.

Після такого рішення О.Ярославський попередив, що може припинити фінансування клубу в зв’язку із заявами мера Харкова Геннадія Кернеса про те, що стадіон «Металіст» має бути повернуто в комунальну власність Харкова. Натомість вже на наступний день керівник Харківської облдержадмінстрації Михайло Добкін, коментуючи конфліктну ситуацію, заявив про те, що він не виключає можливості продажу стадіону «Металіст» приватній особі.

Відразу після заяви О.Ярославського про складення повноважень президента «Металіста» з`явилось повідомлення про домовленість з групою «Газ Україна» щодо придбання ФК «Металіст» у О.Ярославського.

Власник компанії С.Курченко невдовзі заявив про бажання викупити з комунальної власності ОСК «Металіст», на якому грає команда.

Після того, як ФК «Металіст» отримав нового власника, ряд харківських ЗМІ повідомили про те, що претендентом на посаду президента ФК «Металіст» є один із синів Президента України Віктора Януковича Олександр, однак на прес-конференції М.Добкін спростував таку інформацію.