Мессі учетверте став володарем «Золотого м'яча»

Як пише РІА “Новости”, церемонія вручення призу пройшла в понеділок у Цюріху (Швейцарія). Л.Мессі отримав ”Золотий м`яч” із рук Фабіо Каннаваро.

Форвард збірної Аргентини набрав 41,6 відсотка голосів за підсумками опитування журналістів, капітанів і тренерів національних команд і випередив свого одноклубника Андреса Іньєсту й португальського нападаючого мадридського ”Реала” Кріштіану Роналду.

Л.Мессі в 2012 році відзначився цілою низкою рекордів, хоча ”Барселона” не змогла виграти ні чемпіонат Іспанії, ні Лігу чемпіонів. Аргентинець побив досягнення Герда Мюллера за кількістю голів за календарний рік, забивши 91 м`яч. Він також встановив рекорд за кількістю м`ячів в одному матчі Ліги чемпіонів, п`ять разів уразивши ворота ”Байєра”. Крім того, Л.Мессі встановив нові рекорди за загальною кількістю голів за сезон у Лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії.

У 2010 році ”Золотий м`яч” і приз ”Кращому гравцю року ФІФА” об`єднано в одну нагороду, першим володарем якої став Л.Мессі. В 2009 році 25-річний аргентинець виграв і приз ФІФА, і нагороду ”Золотий м`яч”.

По три рази ”Золотий м`яч” вигравали голландці Йохан Круїфф (1971, 1973, 1974) і Марко ван Бастен (1988, 1989, 1992), а також нинішній президент УЄФА француз Мішель Платіні (1983-1985). Кращими гравцями року за версією ФІФА тричі визнавалися француз Зінедін Зідан (1998, 2000, 2003) і бразилець Роналдо (1996, 1997, 2002).