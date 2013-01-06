Шахтар готовий викласти $15 мільйонів за півзахисника Бешикташа

Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на авторитетне турецьке видання Fanatik.

За даними газети, стамбульський клуб поки не має наміру продавати свого провідного футболіста, але готовий повернутися до переговорів в кінці сезону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що півзахисник Шахтаря й збірної Бразилії Фернандіньо в кінці сезону може перебратися в англійський Манчестер Юнайтед.