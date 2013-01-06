Шахтар готовий викласти $15 мільйонів за півзахисника Бешикташа
15:15, 06 січня 2013Спорт
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Донецький Шахтар запропонував Бешикташу 15 мільйонів євро за перехід 26-річного центрального півзахисника Мануеля Фернандеша.
Мануеля Фернандеша оцінили у 15 млн доларів / Фото:football.ua
Про це повідомляє Кореспондент з посиланням на авторитетне турецьке видання Fanatik.
За даними газети, стамбульський клуб поки не має наміру продавати свого провідного футболіста, але готовий повернутися до переговорів в кінці сезону.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що півзахисник Шахтаря й збірної Бразилії Фернандіньо в кінці сезону може перебратися в англійський Манчестер Юнайтед.
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