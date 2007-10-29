У київське ”Динамо” прийде Газзаєв?

З достовірних джерел стало відомо, що російський фахівець Валерій Газзаєв, який виграв з московським ЦСКА Кубок УЄФА, вже в це міжсезоння може змінити на посту головного тренера київського «Динамо» Йожефа Сабо. Разом із закінченням сезону-2007 в російській Прем`єр-лізі, добігає кінця і 3-річний контракт Газзаєва з ЦСКА.

Зміна тренера в «Динамо» в найближче міжсезоння виглядає цілком логічною. Йожеф Сабо, який займає нині позицію головного тренера, виступає скоріше в ролі тимчасового кризового менеджера, ніж в ролі постійного управлінця.

Проте киянам ще доведеться поборотися за Газзаєва. Наприклад, «Нова газета» вже сватає його у московський «Локомотив», очолюваний Анатолієм Бишовцем.

Нагадаємо, що перший контракт з ЦСКА Газзаєв підписав на 3 роки наприкінці 2001-го року. Вже в першому сезоні в 2002-му році Валерій Газзаєв привів ЦСКА до срібної нагороди російського чемпіонату. А вже в наступному сезоні зробив ЦСКА чемпіоном Росії. У 2004-му році ЦСКА посів лише друге місце. Проте, після закінчення сезону контракт з Газзаєвим був продовжений ще на 3 роки. У 2005-му році Газзаєв не тільки привів ЦСКА до чемпіонського титулу, але і виграв з клубом Кубок УЄФА. У 2006-му на хвилі успіху ЦСКА знову став чемпіоном. А ось цього сезону ЦСКА за 3 тури до закінчення чемпіонату реально може претендувати максимум на 3-е місце, хоча теоретично ще може стати і чемпіоном. До ЦСКА Валерій Газзаєв з «Спартаком-Аланією» в 1995-му році виграв чемпіонат Росії, перервавши тим самим гегемонію московського «Спартака».

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