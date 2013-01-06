Вах зізнався, що вживав допінг перед боєм з Кличком

Про це він повідомив в інтерв`ю ”Краківській газеті”.

Після поєдинку 10 листопада минулого року в Дюссельдорфі (Німеччина), який В.Кличко виграв по очках, організатори оголосили про позитивний результат допінг-проби польського боксера.

Спочатку М.Вах спростовував усі звинувачення на свою адресу, але зараз вперше визнав, що приймав допінг, але не усвідомлено.

”Допінг вводився у мій організм довгий час, - сказав М.Вах. - Велика підозра падає на тренерів. Я планую провести власне розслідування, але виносити його результати на публіку не хочу. Крім двох основних тренерів, мені допомагала у підготовці велика кількість фахівців. Чим саме вони займалися, я навіть точно не знаю”.

”Не можу назвати ці заборонені речовини, оскільки мені це заборонили, - зазначив поляк. - За моїми даними, їх кількість у допінг-пробі виявилася мінімальною”.

М.Вах повідомив, що чекає на рішення щодо санкцій від Німецької федерації боксу, залежно від якого плануватиме свої подальші дії. На 15 січня у нього вже замовлені авіаквитки до США, де він мав намір продовжити підготовку.

Він заявив, що планує продовжити кар`єру. ”Думаю, що продовжу виступати. Мене дуже підтримують сім`я і друзі, вони говорять, що я не повинен падати духом. Але можливо, не відразу. Після всього, що сталося, мені буде потрібен час на відновлення, після чого потихеньку реанімуватиму кар`єру. Ще кілька боїв я проведу”, - упевнений М.Вах.

Він розповів, що одна із польських газет навіть пропонувала йому пройти перевірку на детекторі брехні, але він відмовився. ”Я знаю, які цілі переслідують журналісти. Нехай краще використовують такі гучні перевірки для розслідування вбивств. Я в таких історіях брати участі не хочу”, - заявив М.Вах.

ІТАР-ТАСС