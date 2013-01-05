IFFHS назвала найкращого голкіпера XXI століття

У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала список найкращих воротарів XXI століття. До нього потрапив 81 голкіпер. Найкращим визнано Джанлуїджі Буффона ("Ювентус"). Друге місце займає Ікер Касільяс ("Реал"). А топ-трійку закрив Петр Чех ("Челсі"). У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії. Рейтинг найкращих воротарів IFFHS: 1. Джанлуїджі Буффон (Італія) - 218 балів 2. Ікер Касільяс (Іспанія) – 217 3. Петр Чех (Чехія) – 172 4. Едвін Ван Дер Сар (Нідерланди) – 116 5. Олівер Кан (Німеччина) – 99 6. Віктор Вальдес (Іспанія) – 97 7. Діда (Бразилія) – 90 8. Жуліо Сезар (Бразилія) – 76 9. Йєнс Леманн (Німеччина) – 72 10. Роберто Аббондансьєрі (Аргентина) – 68 ...15. Ігор Акінфєєв (Росія) - 47 ...47. Руслан Нігматуллін (Росія) – 11 ...61. Сергій Овчинніков (Росія) – 7 ...65. В'ячеслав Малафєєв (Росія) - 6 ТСН

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