IFFHS назвала найкращого голкіпера XXI століття

17:57, 05 січня 2013
Спорт
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У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії. 

Джанлуїджі Буффон

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала список найкращих воротарів XXI століття.

До нього потрапив 81 голкіпер.

Найкращим визнано Джанлуїджі Буффона ("Ювентус").

Друге місце займає Ікер Касільяс ("Реал"). А топ-трійку закрив Петр Чех ("Челсі").

У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії.

Рейтинг найкращих воротарів IFFHS:

1. Джанлуїджі Буффон (Італія) - 218 балів

2. Ікер Касільяс (Іспанія) – 217

3. Петр Чех (Чехія) – 172

4. Едвін Ван Дер Сар (Нідерланди) – 116

5. Олівер Кан (Німеччина) – 99

6. Віктор Вальдес (Іспанія) – 97

7. Діда (Бразилія) – 90

8. Жуліо Сезар (Бразилія) – 76

9. Йєнс Леманн (Німеччина) – 72

10. Роберто Аббондансьєрі (Аргентина) – 68 

...15. Ігор Акінфєєв (Росія) - 47

...47. Руслан Нігматуллін (Росія) – 11

...61. Сергій Овчинніков (Росія) – 7 

...65. В'ячеслав Малафєєв (Росія) - 6

ТСН

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