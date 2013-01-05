IFFHS назвала найкращого голкіпера XXI століття
У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії.
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала список найкращих воротарів XXI століття.
До нього потрапив 81 голкіпер.
Найкращим визнано Джанлуїджі Буффона ("Ювентус").
Друге місце займає Ікер Касільяс ("Реал"). А топ-трійку закрив Петр Чех ("Челсі").
У рейтингу немає жодного українця, зате є чотири представника Росії.
Рейтинг найкращих воротарів IFFHS:
1. Джанлуїджі Буффон (Італія) - 218 балів
2. Ікер Касільяс (Іспанія) – 217
3. Петр Чех (Чехія) – 172
4. Едвін Ван Дер Сар (Нідерланди) – 116
5. Олівер Кан (Німеччина) – 99
6. Віктор Вальдес (Іспанія) – 97
7. Діда (Бразилія) – 90
8. Жуліо Сезар (Бразилія) – 76
9. Йєнс Леманн (Німеччина) – 72
10. Роберто Аббондансьєрі (Аргентина) – 68
...15. Ігор Акінфєєв (Росія) - 47
...47. Руслан Нігматуллін (Росія) – 11
...61. Сергій Овчинніков (Росія) – 7
...65. В'ячеслав Малафєєв (Росія) - 6