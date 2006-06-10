Парагвай vs Англія: перший автогол і заміна воротаря

У першому матчі групи "В" Чемпіонату світу з футболу - 2006 збірна Англії перемогла збірну Парагваю з так званим "футбольним" рахунком 1:0, але при цьому голів не забивала. М`яч був забитий на 4-й хвилині зустрічі парагвайцем Карлосом Гамаррою – у власні ворота.

Проте малорезультативна гра ввійде до історії - з позначкою "найраніша в історії чемпіонатів заміна воротаря” - вже на 8-й хвилині поле довелося залишити травмованому голкіперові парагвайців Хусто Вільяру.