Парагвай vs Англія: перший автогол і заміна воротаря
18:19, 10 червня 2006Спорт
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Англійці не забивали, але виграли. Воротар не грав, але ввійшов до історії
У першому матчі групи "В" Чемпіонату світу з футболу - 2006 збірна Англії перемогла збірну Парагваю з так званим "футбольним" рахунком 1:0, але при цьому голів не забивала. М`яч був забитий на 4-й хвилині зустрічі парагвайцем Карлосом Гамаррою – у власні ворота.
Проте малорезультативна гра ввійде до історії - з позначкою "найраніша в історії чемпіонатів заміна воротаря” - вже на 8-й хвилині поле довелося залишити травмованому голкіперові парагвайців Хусто Вільяру.
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