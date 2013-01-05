Українська юнацька збірна почала міжнародний футбольний турнір з нічиєї
13:45, 05 січня 2013Спорт
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Сьогодні у першому матчі в групі ”А” на футбольному турнірі імені Гранаткіна у Санкт-Петербурзі юнацька збірна України U18 зіграла внічию з Чехією - 3:3.
Українська збірна зіграла внічию з чехами
Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, у першій частині гри українці вели у рахунку та досягли переваги у два м`ячи - їх забив Артем Габелок з донецького ”Шахтаря” (один гол він реалізував з пенальті). Збірній Чехії вдалося відгратися, але пізніше гол забив Дмитро Луканов (”Зоря”, Луганськ). Проте суперники України вдруге наздогнали нашу команду у рахунку.
Також сьогодні у групі ”А” відбудеться зустріч збірних Азербайджану і Литви.
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