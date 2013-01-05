Українська юнацька збірна почала міжнародний футбольний турнір з нічиєї

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, у першій частині гри українці вели у рахунку та досягли переваги у два м`ячи - їх забив Артем Габелок з донецького ”Шахтаря” (один гол він реалізував з пенальті). Збірній Чехії вдалося відгратися, але пізніше гол забив Дмитро Луканов (”Зоря”, Луганськ). Проте суперники України вдруге наздогнали нашу команду у рахунку.

Також сьогодні у групі ”А” відбудеться зустріч збірних Азербайджану і Литви.