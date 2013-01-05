У Львові триває дитячий турнір "Золота шашка"
04:04, 05 січня 2013Спорт
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З 4 до 9 січня 2013 року у Львові на базі санаторної школи-інтернату №1 відбудеться ХХХІІ дитячий міжнародний турнір з шашок «Золота шашка».
Як повідомляє Урядовий портал, у програмі турніру передбачені командні змагання з шашок (класичні, блискавичні, командна естафета), змагання з міні-футболу, естафети «веселі старти» серед дітей 1997 р. н. та молодших.
Участь у турнірі візьмуть понад 80 осіб з 5 країн (Росія, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова) та команди з України (міста Вінниця, Мелітополь Запорізької області, Турка Львівської області).
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