У Львові триває дитячий турнір "Золота шашка"

Як повідомляє Урядовий портал, у програмі турніру передбачені командні змагання з шашок (класичні, блискавичні, командна естафета), змагання з міні-футболу, естафети «веселі старти» серед дітей 1997 р. н. та молодших.

Участь у турнірі візьмуть понад 80 осіб з 5 країн (Росія, Литва, Латвія, Білорусь, Молдова) та команди з України (міста Вінниця, Мелітополь Запорізької області, Турка Львівської області).