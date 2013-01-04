Помер генсек київського «Динамо»

Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".

"Київському «Динамо» Василь Бабійчук присвятив більше двадцяти років життя. Своєю працею і професіоналізмом Василь Григорович завоював авторитет і повагу колег. Він був людиною прямою, відкритою, чесною і доброю, а ще - рішучим і мужнім, він продовжував сумлінно працювати, незважаючи на проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.