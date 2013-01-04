Помер генсек київського «Динамо»
19:07, 04 січня 2013Спорт
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Генеральний секретар клубу Василь Бабійчук пішов на 56-му році життя.
Василь Бабійчук пішов на 56 році життя / Фото: ФК "Динамо"
Про це повідомляє прес-служба ФК "Динамо".
"Київському «Динамо» Василь Бабійчук присвятив більше двадцяти років життя. Своєю працею і професіоналізмом Василь Григорович завоював авторитет і повагу колег. Він був людиною прямою, відкритою, чесною і доброю, а ще - рішучим і мужнім, він продовжував сумлінно працювати, незважаючи на проблеми зі здоров'ям", - йдеться в повідомленні.
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