Клуб Тимощука вийшов у лідери чемпіонату Росії

28 жовтня "Зеніт" переміг "Спартак" з Нальчика (3:0) в матчі 28-го туру чемпіонату Росії з футболу. Пітерський клуб набрав 55 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці. За два тури до кінця першості "Зеніт" випереджає московський "Спартак", який втратив очки в матчі з "Сатурном", на два залікові бали.

Всі голи в матчі "Спартак" (Нальчик) - "Зеніт" були забиті в другому таймі. На 56-ій хвилині після подачі кутового м`яч відскочив до захисника гостей Ніколаса Ломбертса, який зумів послати м`яч у ворота, незважаючи на скупчення гравців.

У середині тайму "Зеніту" вдалася швидка контратака: перший удар парирував воротар "Спартака" Сергій Кращенко, потім м`яч з лінії воріт виніс один із захисників господарів, але атакуючий півзахисник Алехандро Домінгес завдав красивого удару в падінні через себе, який не відбив уже ніхто. Остаточний рахунок (3:0) в компенсований арбітром час встановив Фатіх Текке.

Таким чином, "Зеніт" (55 очок) зумів випередити московський "Спартак" (53 очки), який раніше в неділю зіграв внічию з "Сатурном" (0:0). Останніми суперниками "Зеніту" в чемпіонаті Росії - 2007 будуть ФК "Москва" і "Сатурн", а "Спартакові" залишилося зіграти з "Ростовом" і "Динамо". Третє місце займає ФК "Москва" (49 очок), на четвертому - ЦСКА (47).

Лента.ру