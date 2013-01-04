Суркіс: Блохін вимагає підписати всіх новачків до 10 січня

"Скажу вам чесно, я не пам'ятаю, щоб я перебував у Києві відразу після Нового року. Але Олег Блохін дуже вимогливий і до себе, і до всіх служб клубу, які повинні активізуватися. Головна вимога Олега Володимировича була наступною: підписати всіх новачків до 10-го січня, після чого йому не потрібен жоден футболіст", - сказав президент "Динамо" в інтерв'ю сайту клубу.

За словами Суркіса, хороші футболісти, які прийшли в команду влітку, не змогли влитися в колектив і тепер тренерський штаб буде над цим працювати.

"У силу різних причин усі вони (новачки - УНІАН), за винятком Велозу, не зуміли адаптуватися, оскільки не було часу для того, щоб вони влилися в колектив і підготувалися. Цього разу у них буде повноцінний збір. Перший - спрямований на фізичну готовність гравців, і, напевно, Олег Володимирович хоче всіх підвести до однакових кондицій, а вже виходячи з цього, у нього буде можливість вибрати, хто сильніший", - сказав Суркіс.

Перед своєю командою на цей рік Ігор Суркіс ставить максимальні завдання, але розуміє також, що не всіх із них можна буде досягти.

"На весну у нас завдання перемогти у всіх матчах, а також як можна далі пройти у Лізі Європи. Інша справа, що завдання бувають здійсненними, а бувають - ні. Перш за все, необхідно створити команду - колектив однодумців. Для цього Олег Блохін, запросив українських хлопців Селіна і Безуса, а також двох перспективних футболістів із запорізького "Металурга", - поділився планами президент київського клубу.