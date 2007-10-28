Результати 11 туру англійської Прем`єр-ліги

В неділю відбулися решта матчів 11 туру англійської Прем`єр-ліги. На Енфілд Роуд зійшлися два єдині клуби, які в поточному розіграші турніру ще не пізнали гіркоту поразки. Тенденція збереглася і на цей раз. У матчі Ліверпуль – Арсенал зафіксована результативна нічия 1:1. Капітан Ліверпуля Стівен Джеррард в 400-й раз вийшов на поле в кольорах рідного клубу і відзначився забитим голом. Проте планам червоних завадив Фабрегас, який на 79 хвилині відновив рівновагу, що протрималася до фінального свистка. Андрій Воронін вийшов у стартовому складі і був замінений на 65 хвилині.

Таким чином в турнірі відбулася зміна лідера. Каноніри набрали стільки ж очок, що і МЮ, але маючи гру у запасі, очолили турнірну таблицю.

Англія. Прем`єр-ліга 11 тур:

Болтон - Астон Вілла 1:1 (Анелька 21 - Мур 56)

Дербі Каунті – Евертон 0:2 (Артета 25, Якубу 63)

Тоттенхем - Блекберн 1:2 (Кін 48 пен. – Маккарті 60, Самба 90)

Ліверпуль – Арсенал 1:1 (Джерард 6 – Фабрегас 79)