Підсумки чотирнадцятого туру Чемпіонату України з футболу

Третій день 14-го туру Чемпіонату України з футболу виявився результативнішим, ніж другий. У Донецьку лідер турніру Шахтар обіграв ФК Харків з рахунком 2:1. По ходу матчу господарям довелося відіграватися: рахунок відкрили гості (Соколенко 23), на 43-й хвилині завдяки автоголу (Гунчак) рахунок зрівнявся, а фінальну крапку поставив Лукареллі, який на 49 хвилині вразив ворота харків`ян з одинадцятиметрової позначки.

Решта результатів:

Таврія - Зоря 2:0

Дніпро - Металург З 1:0

Таким чином дніпропетровці знову випереджають київське Динамо, а гірники продовжують йти у відриві. 1) Шахтар 37 очок, 2) Дніпро 31 очко, 3) Динамо 30 очок.