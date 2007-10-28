Підсумки чотирнадцятого туру Чемпіонату України з футболу
19:55, 28 жовтня 2007Спорт
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Лідери виграють
Третій день 14-го туру Чемпіонату України з футболу виявився результативнішим, ніж другий. У Донецьку лідер турніру Шахтар обіграв ФК Харків з рахунком 2:1. По ходу матчу господарям довелося відіграватися: рахунок відкрили гості (Соколенко 23), на 43-й хвилині завдяки автоголу (Гунчак) рахунок зрівнявся, а фінальну крапку поставив Лукареллі, який на 49 хвилині вразив ворота харків`ян з одинадцятиметрової позначки.
Решта результатів:
Таврія - Зоря 2:0
Дніпро - Металург З 1:0
Таким чином дніпропетровці знову випереджають київське Динамо, а гірники продовжують йти у відриві. 1) Шахтар 37 очок, 2) Дніпро 31 очко, 3) Динамо 30 очок.
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