Україна виграла золото в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону
Жіноча естафетна команда з біатлону тріумфували на етапі Кубка світу в Рупольдінгу.
Жіноча збірна України виграла золоту медаль естафетної гонки з часом 1:20:16,1, повідомляє sport.ua
Друге місце з +45,9 сек завоювала збірна Франції.
На третьому місці - Німеччина (+1:47,3).
У збірній України бігли по дистанції:
1. Юлія Джима (0 +1) +42.3, 7-ий час на етапі;
2. Валя Семеренко (0 +2) +9.3, 2-ий час на етапі;
3. Олена Підгрушна (0 +1), 1-ий час на етапі з відривом у 30 секунд!;
4. Віта Семеренко (0 +1) +37.3, 3-ій час на етапі.
Українки захопили лідерство на третьому етапі: Олена Підгрушна відправила Віту Семеренко на дистанцію за 43,3 секунди попереду найближчих переслідувачів – француженок.
Українки також стали одними з найкращих за якістю стрільби і припустилися на вісьмох вогневих рубежах лише 5-ти промахів. Кращий результат – лише у збірної Франції, яка зробила чотири промахи.