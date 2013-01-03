Україна виграла золото в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону

Жіноча збірна України виграла золоту медаль естафетної гонки з часом 1:20:16,1, повідомляє sport.ua

Друге місце з +45,9 сек завоювала збірна Франції.

На третьому місці - Німеччина (+1:47,3).

У збірній України бігли по дистанції:

1. Юлія Джима (0 +1) +42.3, 7-ий час на етапі;

2. Валя Семеренко (0 +2) +9.3, 2-ий час на етапі;

3. Олена Підгрушна (0 +1), 1-ий час на етапі з відривом у 30 секунд!;

4. Віта Семеренко (0 +1) +37.3, 3-ій час на етапі.

Українки захопили лідерство на третьому етапі: Олена Підгрушна відправила Віту Семеренко на дистанцію за 43,3 секунди попереду найближчих переслідувачів – француженок.

Українки також стали одними з найкращих за якістю стрільби і припустилися на вісьмох вогневих рубежах лише 5-ти промахів. Кращий результат – лише у збірної Франції, яка зробила чотири промахи.