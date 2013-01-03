Луческу каже, що із протистояння з «Динамо» зникла несамовитість

Таку думку висловив головний тренер «гірників» Мірча Луческу в інтерв'ю румунському виданню ProSport, пише dynamo.kiev.ua.

На його думку, київський клуб допустив низку стратегічних помилок, що призвели до плачевних результатів віце-чемпіонів України.

"Сьогодні наше дербі з «Динамо» вже не є таким шаленим, як це було раніше. Все тому, що Київ робить помилку, купуючи гравців, які вже перебувають у статусі зірок: Велозу, Кранчар і ще три-чотири інших гравці. Ми домінуємо у грі, організації, ми прогресуємо. А в суперечці індивідуальностей і команди завжди перемагає єдиний колектив", - сказав Луческу.

Тренер донецької команди додав, що поки рано вважати закінченою чемпіонську гонку.

"У Дніпропетровську вже три роки працює Хуанде Рамос, але все ще нічого не виграв. Я впевнений, у його команди є величезне бажання виправити цю ситуацію", - сказав Мірча Луческу.