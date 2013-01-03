Луческу каже, що із протистояння з «Динамо» зникла несамовитість

17:56, 03 січня 2013
Спорт
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Тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу каже, що київське "Динамо" зробило низку стратегічних помилок, через які українське дербі втратило свою запеклість.

Луческу розповів про помилки

Таку думку висловив головний тренер «гірників» Мірча Луческу в інтерв'ю румунському виданню ProSport, пише dynamo.kiev.ua.

На його думку, київський клуб допустив низку стратегічних помилок, що призвели до плачевних результатів віце-чемпіонів України.

"Сьогодні наше дербі з «Динамо» вже не є таким шаленим, як це було раніше. Все тому, що Київ робить помилку, купуючи гравців, які вже перебувають у статусі зірок: Велозу, Кранчар і ще три-чотири інших гравці. Ми домінуємо у грі, організації, ми прогресуємо. А в суперечці індивідуальностей і команди завжди перемагає єдиний колектив", - сказав Луческу.

Тренер донецької команди додав, що поки рано вважати закінченою чемпіонську гонку.

"У Дніпропетровську вже три роки працює Хуанде Рамос, але все ще нічого не виграв. Я впевнений, у його команди є величезне бажання виправити цю ситуацію", - сказав Мірча Луческу.

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