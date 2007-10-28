Сабо: у мене очі на лоба лізуть

Київське "Динамо" в 14 турі Чемпіонату України з футболу здобуло непереконливу перемогу в Полтаві над місцевою "Ворсклою" 1:0. Вже на перших хвилинах матчу господарі могли відкрити рахунок. Кравченко навісив з лівого флангу, Джурічич випередив Рибку і після його удару м`яч влучив у штангу і знову відскочив до хорватського легіонера, який вже лежачи на газоні удруге не зміг точно пробити. М`яч пішов вище воріт. Практично тут же спрацювало старе футбольне правило – не забиваєш ти, забивають тобі. Поблизу штрафної помилився Даллку, Ротань підхопив м`яч і точно переправив його на Бангуру. Темношкірий легіонер «Динамо» таким подарунком скористався сповна і відкрив рахунок у матчі.

Спочатку господарі поля діяли другим номером, але до середини тайму підопічні Анатолія Момота перехопили ініціативу. Команда грала швидше і мобільніше. Динамівці ж виглядали важкими і втомленими. Особливі нарікання викликала гра Артема Мілевського. На післяматчевій прес-конференції журналісти попросили Йожефа Сабо прокоментувати гру нападаючого, але головний тренер "Динамо" відмовився: "Давайте не будемо конкретно гравців чіпати. Я можу сказати тільки одне – коли я одержую з лабораторії викладки, то у мене очі на лоба лізуть. У мене обов`язково людей 5-6 з браком 33-35% - це жахливо, це дуже багато! Ви ж бачите, навіть з «Ворсклою» деякі футболісти примудряються кожен другий м`яч втратити. Це брак. Можу сказати, що робота має відбутися серйозна, тому що так грати у футбол, як ми грали з «МЮ» і як сьогодні – мені це не подобається".

Початок другої половини гри був ніби продовженням першої. Гості більше володіли м`ячем, але все робили вельми повільно і без фантазії.

У кінцівці матчу стали зрозуміло, що обидві команди не зможуть більше порадувати своїх уболівальників забитими м`ячами. У підсумку чергова вимучена перемога «Динамо» цього сезону.

Результати суботніх матчів 14 туру Чемпіонату України з футболу:

Закарпаття - Нафтовик-Укрнафта 0:0

Арсенал - Кривбас 0:0

Металіст - Металург Д 1:1

Ворскла - Динамо Київ 0:1

За матеріалами Спорт.com.ua