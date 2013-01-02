Динамо підписало свого першого легіонера в цьому році

Хорватський легіонер підписав з "Динамо" 5-річний контракт, повідомляє сайт клубу.

За словами самого Віда, він давно знав, що київський клуб ним цікавиться. І дуже близьким до переходу в "Динамо" він був ще минулої зими.

Своїм головним завданням Віда бачить відвойовування у "Шахтаря" чемпіонського титулу.

"Для початку необхідно добре підготуватися, проявити свої найкращі якості і завоювати місце в основному складі. І якщо не в цьому, так в наступному сезоні виграти у «Шахтаря» боротьбу за чемпіонський титул!" - сказав новий динамівець.