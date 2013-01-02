Динамо підписало свого першого легіонера в цьому році
21:42, 02 січня 2013Спорт
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Першим трансфером київського «Динамо» в 2013-му році став 23-річний захисник загребського «Динамо» і національної збірної Хорватії Домагой Віда.
Домагой Віда буде 5 років грати в Києві / Фото з сайту Динамо
Хорватський легіонер підписав з "Динамо" 5-річний контракт, повідомляє сайт клубу.
За словами самого Віда, він давно знав, що київський клуб ним цікавиться. І дуже близьким до переходу в "Динамо" він був ще минулої зими.
Своїм головним завданням Віда бачить відвойовування у "Шахтаря" чемпіонського титулу.
"Для початку необхідно добре підготуватися, проявити свої найкращі якості і завоювати місце в основному складі. І якщо не в цьому, так в наступному сезоні виграти у «Шахтаря» боротьбу за чемпіонський титул!" - сказав новий динамівець.
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