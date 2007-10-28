Челсі громить Манчестер, Шева знову забиває

“Челсі" розгромив "Манчестер Сіті" з рахунком 6:0, і здобув уже третю перемогу поспіль в нинішньому сезоні англійської футбольної Прем`єр-ліги.

Господарі вели протягом усього матчу. До кінця першого тайму Майкл Ессьєн і Дрогба довели рахунок до 2:0, завдяки пасам Френка Лемпарда.

Після перерви воротар "городян" Джо Харт врятував ворота сейвом від гола Лемпарда, але від другого гола Дрогба врятувати не зміг.

У час, що залишився, гостям встигли забити Джо Коул, Саломон Калу і Андрій Шевченко.

Нападаючі "Сіті" Стівен Айрленд і Мартін Петров мали нагоду розпечатати ворота "Челсі" в першому таймі, але в другому ніяк себе не проявили.

Для підопічних Аврама Гранта цей матч став вже п`ятою перемогою поспіль в усіх турнірах. Це говорить про те, що "сині" подолали шок, викликаний відставкою колишнього наставника Жозе Моурінью.

Для "Манчестер Сіті" підсумок матчу, навпаки, означає початок кінця медового місяця для заслуженого тренера Свена-Йорана Ерікссона, який недавно прийшов.

"Городяни" на початку сезону виграли чотири матчі підряд, але їх виступ виявився на подив млявим.

Ерікссон був невтішний. "Ми забули, як оборонятися, - критикував він гравців. - Якщо дати час і місце такій команді, як "Челсі", то стнеться те, що сталося. Захист з нашого боку був дуже поганим - нам треба виступати набагато краще".

"Досі у цьому сезоні все йшло непогано, але мені шкода наших фанатів, які приїхали з нами на матч. Їх було багато, і вони хотіли, щоб ми показали хороший футбол, а не програвали ось так", - сказав він в інтерв`ю Бі-бі-сі.

Аврам Грант, навпаки, коментував результат матчу з відчуттям глибокого задоволення. "За останній місяць ми покращували свою гру з кожним матчем. - відзначив він. - Гравці хочуть грати краще, і вони показали, що налаштовані на позитивний футбол і на перемогу. Ось і весь секрет!"

"Ми задоволені цим результатом, але не можна зупинятися на досягнутому. Я сумніваюся, що нам вдасться часто вигравати з рахунком 6:0. Побити "Манчестер Юнайтед" непросто, але ми трохи полегшили собі завдання", - сказав тренер "Челсі".

"Манчестер Юнайтед" у суботу грав з "Мідлсбро" і теж здобув переконливу перемогу 4:1.

Рахунок вже на четвертій хвилині матчу відкрив Нані. Ще через три хвилини Жеремі Алальєр зрівняв рахунок, але на 34-ій хвилині Вейн Руні знову вивів господарів уперед.

Також завдяки Руні Карлос Тевес на 56-ій хвилині забив третій гол, а на 86-ій - четвертий.

Заступник тренера "Червоних дияволів" Карлос К’єрос відзначив складнощі на початку гри, але сказав, що команда чудово з ними впоралася.

Результати решти матчів суботи:

"Бірмінгем"-"Віган" 3:2

"Портсмут"-"Вест Хем" 0:0

"Рідінг"-"Ньюкасл" 2:1

"Сандерленд"-"Фулхем" 1:1