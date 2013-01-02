Джерело: Абрамович передумав купувати форварда «Металіста»

Англійський клуб «Челсі» відмовився від купівлі форварда харківського «Металіста» бразильського легіонера Барселлоса Фреда Тайсона.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН із достовірних джерел.

«Челсі» відмовився від послуг Тайсона. Перехід форварда «Металіста» до цього клубу більше не розглядається», - сказав співрозмовник агентства.

Як раніше повідомляли вітчизняні та іноземні ЗМІ, останнім часом тривали переговори про перехід Тайсона до «Челсі». Бразильський легіонер на сьогодні є одним з найдорожчих футболістів ФК «Металіст». Його трансферна вартість восени 2012 року оцінювалася в 12 млн фунтів стерлінгів. За версією УЄФА (грудень 2012 р.), Тайсон увійшов до складу символічної збірної групового турніру Ліги Європи.