З ”Мілана” може піти Кака, але прийти Роналдіньо

Плеймейкер "Мілана" Кака в своєму черговому інтерв`ю не став повністю виключати варіант з переходом до "Реалу". Цього тижня з`явилася інформація про те, що мадридський суперклуб, що неабияк витратився цього літа, в січні знов спробує придбати бразильця, повідомляє “Спорт-Експрес” з посиланням на Reuters.

Сам Кака з цього приводу зауважив: "Взагалі-то мій контракт розрахований до 2011 року. Я не поспішаю його продовжувати, так само як і "Мілан". Мадридцям треба звертатися до Берлусконі. Якщо вони дійдуть згоди, тоді добре, якщо ні - я залишуся".

При цьому Кака попросили прокоментувати ситуацію з Роналдіньо, майбутнє якого в "Барселоні" під питанням, а одним з претендентів на бразильця вважають міланський клуб. "Кожного разу, коли ми зустрічаємося в збірній, він розпитує мене про "Мілан". Про команду, про клуб. Не знаю, чи прийде він. Але він думає про "Мілан", - сказав Кака.

Остров