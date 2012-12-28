Маркевич продовжить тренувати «Металіст»

У Києві відбулася зустріч нового власника ФК "Металіст" Сергія Курченка з топ-менеджерами клубу Сергієм Воликом і Євгеном Красніковим. Курченко зазначив необхідність формування нової більш амбіційної стратегії розвитку клубу і підтвердив свій намір збільшити інвестиції в команду. Найближчим часом менеджмент ФК "Металіст" підготує свої пропозиції по трансферній політиці клубу та іншим ключовим питанням діяльності, повідомляє прес-служба ФК "Металіст".

Сергій Курченко також підкреслив, що високо цінує роботу тренерського штабу на чолі з Мироном Маркевичем. Найближчим часом бізнесмен має намір провести розширену нараду за участю головного тренера команди для вироблення перспективної програми дій.