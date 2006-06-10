Франкфуртська поліція заарештувала 20 англійських вболівальників

Німецька поліція заарештувала 20 футбольних уболівальників з Англії і Німеччини, які затіяли сутичку біля центрального вокзалу Франкфурта, повідомляє радіостанція “Эхо Москвы”.

У цьому місті збірна Англії зіграє перший матч чемпіонату світу проти збірної Парагваю. За даними німецької поліції, в місті зібралося близько 30 тисяч англійських фанатів. Лише половина з них мають квитки на першу гру. Решта збираються дивитися футбол у барах і ресторанах на великих екранах. Англійські уболівальники вважаються найагресивнішими в Європі. У 98-у року на чемпіонаті світу у Франції і на Євро-2000 в Бельгії вони вплутувались у масові зіткнення з поліцією.