Ахметов каже, що рішення Ярославського його «шокувало»

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті «Шахтаря».

«Про те, що Олександр Владиленович вирішив передати клуб іншому інвестору, я дізнався ввечері напередодні офіційної заяви про це. Ярославський зателефонував мені і сказав, що прийняв таке рішення. У мене не було ані можливості, ані часу його переконати, і, якщо чесно, ця новина мене шокувала. Я одразу подумав, як це позначиться на ФК «Металіст» і взагалі на всьому українському футболі. Адже «Металіст» зарекомендував себе командою, яка демонструє гарний, яскравий атакуючий футбол, командою, з якою грати важко і перемогу над якою особливо цінуєш».

Ахметов також зазначив, що з Ярославським його пов'язує багаторічна дружба. «Свого часу я порекомендував йому звернути увагу на футбол, а конкретно на ФК «Металіст». Я глибоко вдячний йому за те, що він прийняв харківську команду, коли та перебувала в Першій лізі, і вивів «Металіст» на високий європейський рівень. Те, що Ярославський зробив для ФК «Металіст» і в цілому для українського футболу, заслуговує на найбільш добрі слова».

Крім того президент «Шахтаря» прокоментував заяву нового власника «Металіста»:

«Я почув заяву нового власника харківського клубу – заяву дуже амбітну й дуже цікаву. І хочу сказати, що ми завжди вболіватимемо за «Металіст», коли він виступає на європейській арені, ми завжди вболіватимемо за «Металіст», коли він грає проти київського «Динамо»... Ми можемо тільки вітати високу конкуренцію в чемпіонаті України. Але для нас перемога – тільки золото, а срібло – поразка. «Шахтар» зробить усе, щоб якість нашої гри дозволяла завжди тримати золоті медалі чемпіонату країни в наших руках», - резюмував Ахметов.