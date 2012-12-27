Абрамович хоче перекупити форварда у Ахметова

Власник лондонського "Челсі" - російський бізнесмен Роман Абрамович - виділить новому тренеру свого клубу Рафаелю Бенітесу 150 мільйонів фунтів на зимову трансферну кампанію, пише newsru з посиланням на видання Sunday Express.

За даними видання, 50 мільйонів з цієї суми "аристократи" витратять на колумбійського форварда "Атлетіко" Радамеля Фалькао. А ще 35 мільйонів "Челсі" готовий заплатити за бразильського нападника "​​Шахтаря" Вілліана. Обидва футболісти покликані скласти конкуренцію головній на сьогодні ударній силі лондонського клубу в особі іспанця Фернандо Торреса. Також планується повернути в команду Ромелу Лукаку, який виступає на правах оренди за "Вест Бромвіч".