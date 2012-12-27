Ерікссон із задоволенням працював би з Україною, але вже знав рішення ФФУ
08:40, 27 грудня 2012Спорт
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Шведський тренер Свен-Йоран Ерікссон вже перед засіданням виконкомом ФФУ знав, що не буде тренером збірної України.
Ерікссона в Києві навіть не запитали про умови контракту. Фото : footblogger.ru
Про це повідомив телеканалу "Інтер" представник тренера зі зв'язків з громадськістю Лоренсо Пауло.
"Це була дуже "слизька" пропозиція, містера Ерікссона під час його візиту до Києва лише запитали, чи хоче він попрацювати зі збірною України, а конкретних бесід ані про умови контракту, ні з фінансових питань не було", - розповів він.
"Повірте, з вашою збірною містер Ерікссон попрацював би з задоволенням", - запевнив Пауло.
"А не поїхали ми сьогодні до Києва, бо вже знали про рішення призначити на цю посаду містера Фоменка. Ми бажаємо йому успіху на цій посаді", - резюмував представник шведського тренера.
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