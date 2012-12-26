ФФУ призначила тренера і для молодіжки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФФУ.

Кандидатуру С.Ковальця було внесено першим віце-президентом ФФУ Сергієм Стороженком. Також його підтримав новообраний головний тренер національної збірної Михайло Фоменко.

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У підсумку за С.Ковальця члени Виконкому ФФУ проголосували одноголосно.

С.Ковальцю 44 роки. Як гравець він починав кар’єру у ”Поділля-Хмельницькому”, а потім виступав за ”Динамо” (Київ), ”Дніпро” (Дніпропетровськ), ”Твенте” (Нідерланди), «Чорноморець», ”Карпати” (Львів), ”Металург” (Запоріжжя), ”Оболонь”, ”Волинь”, ”Борісфен”.

Чемпіон СРСР, володар Кубку СРСР, двічі чемпіон України (1993 та 1994 років), володар Кубку України (1993 р.) - все у складі київського ”Динамо”.

С.Ковалець також працював тренером ”Борісфена” (2005 р.), ”Металіста” (Харків) - 2005-2008 рр., ФК ”Львів” (2008-2009 рр), ФК ”Олександрія” (2009 р.), ФК ”Оболонь” (Київ) - 2010-2011 рр., ”Татран” (Словаччина) - 2012 р., ”Металург” (Запоріжжя) - 2012 р.