Українська збірна з футболу отримала нового тренера

Федерація футболу України обрала Михайла Фоменка головним тренером національної збірної України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили члени Виконкому ФФУ на своєму сьогоднішньому засіданні.

Єдиним конкурентом М.Фоменка на цю посаду залишався шведський спеціаліст Свен-Йоран Ерікссон.

Посада тренера головної української команди була вакантною з кінця вересня цього року, коли Олег Блохін залишив збірну і погодився очолити свій колишній клуб «Динамо» (Київ). Після цього керівництво ФФУ офіційно пропонувало очолити українську національну збірну спочатку одному з кращих українських форвардів усіх часів Андрію Шевченку, а потім англійському фахівцеві Харрі Реднаппу, однак обидва відповіли відмовою.

Довідка. Михайло Іванович Фоменко (нар. 19 вересня 1948 року, с. Мала Рибиця, Сумська область) — радянський футболіст, захисник і півзахисник. Відомий за виступами за футбольний клуб «Динамо» (Київ). Гравець збірної СРСР (1972–1977). Майстер спорту міжнародного класу (1975). Заслужений майстер спорту СРСР (1975).

Після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер. Заслужений тренер України. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України.