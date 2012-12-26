Міністр спорту РФ розкритикував ідею чемпіонату СНД з футболу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Щоб висловити ставлення до цього проекту, його треба хоча б побачити – не з газет, не від наших авторів, спікерів різних. Сьогодні ми ведемо дискусію ні про що. Ми спочатку заявляємо, а потім намагаємося щось обговорювати. Якщо говорити про чемпіонат СНД, то я не бачу жодного мотиву», - сказав В.Мутко.

«Останнім часом із футболу виходить десятки непродуманих ідей, що відводить від проблем футболу», - додав міністр.

При цьому він зазначив, що інтерес до футболу й відвідуваність матчів падає.

В.Мутко впевнений, що якщо запитати будь-якого футболіста, то він буде проти проведення чемпіонату СНД із футболу.

«Ніхто нічого не обговорює. Декілька людей щось придумали й давайте всі бігти, всю країну розвертати. Насправді російський футбол і наша прем'єр-ліга входить до десятки кращих чемпіонатів Європи», - сказав він.

За словами В.Мутка, якщо, приміром, італійським або англійським клубам запропонувати з кимось об'єднатися, то це викличе сміх.

Він порадив футбольним клубам пробиватися до Ліги чемпіонів, у рамках якої можна отримати можливість грати з кращими європейськими клубами.

В.Мутко зазначив, що чемпіонат СНД із футболу придумали дві людини, зараз вони одержать політичну підтримку і всім учасникам доведеться мовчати і виконувати.

«Ми зараз ставимо нову мету, помилкову, на мій погляд», - переконаний він.

Міністр спорту РФ повідомив, що не має концепції проведення цього чемпіонату, й тому виникає багато питань.

«Є люди, які мають до футболу відношення, є люди, які в бізнесі добре розбираються й вважають, що у футболі добре розбираються. Я запропонував цим товаришам – давайте ми зі спорту повисуваємо своїх представників у директори. Треба щось одне робити добре», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада глава компанії «Газпром» Олексій Міллер в інтерв'ю офіційному сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД із футболу.

28 листопада перший віце-президент ФФУ Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату СНД із футболу є цікавою ідеєю, але її важко реалізувати.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українські клуби зацікавлені в організації чемпіонату СНД із футболу. За словами глави адміністрації, українські клуби "Шахтар", "Динамо" (Київ), "Металіст" і "Дніпро" зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами в більш сильному турнірі.

Консультант ФІФА в країнах Східної Європи та Центральної Азії Валерій Чухрій раніше заявив, що УЄФА і ФІФА не підтримають ідею проведення об'єднаного чемпіонату СНД із футболу.