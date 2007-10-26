Сабо має новий клопіт

Додалося кадрових проблем на фініші футбольного року у наставника «Динамо» Йожефа Сабо. Бразильський нападаючий Клебер і захисник Родріго виїхали до Бразилії, де їм зроблять операції. У динамівців проблеми з колінним суглобом. Орієнтовно, в розташування клубу Клебер і Родріго повернуться в січні, для підготовки до нового футбольного сезону, повідомляє Динамоманія.

Таким чином, в команді залишилися три номінальні форварди – Максим Шацьких, Ісмаель Бангура і Артем Мілевський. Також в обоймі Йожефа Сабо є молоді нападаючі Володимир Лисенко, Артем Кравець, Балаж Фаркаш, Андрій Воронков. Є вибір і серед центральних захисників. Окрім Горана Гавранчича, Папе Діакате, Владислава Ващука і Сергія Федорова, які знаходяться в обоймі першої команди, на підході талановиті Віталій Мандзюк, Кирило Петров та інші.