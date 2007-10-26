У Львові для будівництва стадіону до Євро-2012 виділили 25 га землі

11:48, 26 жовтня 2007
Спорт
837

У понеділок оголосять конкурс

Депутати Львівської міської ради на сесії 25 жовтня ухвалили рішення про виділення земельної ділянки площею 25 га для будівництва стадіону для проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в департаменті «Євро-2012» Львівської міськради.

Як зазначається в повідомленні, земельна ділянка розташована на перетині вулиць Стрийської та Кільцевої, біля іподрому.

За словами директора департаменту «Євро-2012» Львівської міськради Олега ЗАСАДНОГО, у понеділок, 29 жовтня, слід чекати оголошення умов конкурсу на будівництво стадіону в Львові.

«Я думаю, за два тижні після збору заявок ми зможемо сказати остаточно, хто братиме участь в будівництві стадіону. У нас є три компанії, які присутні на економічному форумі в Львові: “Marazzi”, “Implenia”, OHL», - сказав він.

За даними О.ЗАСАДНОГО, зараз компанії допрацьовують проекти відповідно до зауважень міста. Будівництво стадіону планується почати навесні 2008 р.

Як наголосив директор департаменту «Євро-2012», під час підписання договору з інвестором матиме значення готовність компаній підписатися під так званими «штрафними санкціями», тобто відповідати за недотримання термінів будівництва стадіону, що виникло з їх вини.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Львівської міської ради, вартість будівництва у Львові стадіону для проведення “Євро-2012” становитиме 70-100 млн. євро.

Під будівництво стадіону виділена ділянка площею близько 6 га. Крім того, за словами директора департаменту «Євро-2012» Львівської міськради О.ЗАСАДНОГО, на 27 га землі планується побудувати готелі, ресторани, торгово-розважальні комплекси, житло і паркінги, які зроблять проект привабливішим для інвесторів. За попередніми підрахунками, вартість проекту забудови району стадіону становить від 200 до 400 млн. євро.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter