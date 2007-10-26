У Львові для будівництва стадіону до Євро-2012 виділили 25 га землі

Депутати Львівської міської ради на сесії 25 жовтня ухвалили рішення про виділення земельної ділянки площею 25 га для будівництва стадіону для проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в департаменті «Євро-2012» Львівської міськради.

Як зазначається в повідомленні, земельна ділянка розташована на перетині вулиць Стрийської та Кільцевої, біля іподрому.

За словами директора департаменту «Євро-2012» Львівської міськради Олега ЗАСАДНОГО, у понеділок, 29 жовтня, слід чекати оголошення умов конкурсу на будівництво стадіону в Львові.

«Я думаю, за два тижні після збору заявок ми зможемо сказати остаточно, хто братиме участь в будівництві стадіону. У нас є три компанії, які присутні на економічному форумі в Львові: “Marazzi”, “Implenia”, OHL», - сказав він.

За даними О.ЗАСАДНОГО, зараз компанії допрацьовують проекти відповідно до зауважень міста. Будівництво стадіону планується почати навесні 2008 р.

Як наголосив директор департаменту «Євро-2012», під час підписання договору з інвестором матиме значення готовність компаній підписатися під так званими «штрафними санкціями», тобто відповідати за недотримання термінів будівництва стадіону, що виникло з їх вини.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби Львівської міської ради, вартість будівництва у Львові стадіону для проведення “Євро-2012” становитиме 70-100 млн. євро.

Під будівництво стадіону виділена ділянка площею близько 6 га. Крім того, за словами директора департаменту «Євро-2012» Львівської міськради О.ЗАСАДНОГО, на 27 га землі планується побудувати готелі, ресторани, торгово-розважальні комплекси, житло і паркінги, які зроблять проект привабливішим для інвесторів. За попередніми підрахунками, вартість проекту забудови району стадіону становить від 200 до 400 млн. євро.