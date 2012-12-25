Чотири українські футбольні клуби потрапили в топ-100 найдорожчих

Четвірка лідерів українського футболу увійшла до рейтингу 100 найдорожчих клубів світу за версією німецького порталу transfermarkt.de, який складається на основі вартості футболістів клубу.

Так, донецький "Шахтар" займає 22-е місце з 26-ма гравцями, які коштують 162 мільйони євро. Київське "Динамо" розташувалося на 31-му місці - 26 динамівців коштують 133 мільйони євро. Дніпропетровський "Дніпро" займає 66-е місце. 25 дніпрян коштують 82 мільйони. На 68-й сходинці розмістився "Металіст" - 27 гравців харківського клубу коштують 80 мільйонів.

Трійку ж лідерів складають каталонська "Барселона" (26 футболістів вартують 656 мільйонів євро), мадридський "Реал" (27 футболістів - 608 мільйонів) і чемпіон Англії "Манчестер Сіті" (25 футболістів - 500 мільйонів євро).

ТСН