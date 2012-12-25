Чотири українські футбольні клуби потрапили в топ-100 найдорожчих
Оприлюднено рейтинг найдорожчих футбольних клубів 2012 року.
Четвірка лідерів українського футболу увійшла до рейтингу 100 найдорожчих клубів світу за версією німецького порталу transfermarkt.de, який складається на основі вартості футболістів клубу.
Так, донецький "Шахтар" займає 22-е місце з 26-ма гравцями, які коштують 162 мільйони євро. Київське "Динамо" розташувалося на 31-му місці - 26 динамівців коштують 133 мільйони євро. Дніпропетровський "Дніпро" займає 66-е місце. 25 дніпрян коштують 82 мільйони. На 68-й сходинці розмістився "Металіст" - 27 гравців харківського клубу коштують 80 мільйонів.
Трійку ж лідерів складають каталонська "Барселона" (26 футболістів вартують 656 мільйонів євро), мадридський "Реал" (27 футболістів - 608 мільйонів) і чемпіон Англії "Манчестер Сіті" (25 футболістів - 500 мільйонів євро).